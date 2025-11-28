Um bebê foi encontrado morto, nessa quinta-feira (27), dentro de uma gaveta em um móvel localizado em uma residência em Buriti, cidade a 332 km de São Luís, no Maranhão. A criança foi encontrada na casa de uma jovem de 18 anos que supostamente é a mãe do bebê. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe foi acionada após ela ter dado entrada no Hospital Municipal de Burti, alegando ter sofrido um aborto espontâneo e necessitar de procedimentos médicos. Diante da situação, a polícia foi chamada.