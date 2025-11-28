Um bebê foi encontrado morto, nessa quinta-feira (27), dentro de uma gaveta em um móvel localizado em uma residência em Buriti, cidade a 332 km de São Luís, no Maranhão. A criança foi encontrada na casa de uma jovem de 18 anos que supostamente é a mãe do bebê. A Polícia Civil investiga o caso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Civil, uma equipe foi acionada após ela ter dado entrada no Hospital Municipal de Burti, alegando ter sofrido um aborto espontâneo e necessitar de procedimentos médicos. Diante da situação, a polícia foi chamada.
A polícia fez buscas na casa da jovem e encontraram o corpo do bebê dentro de uma gaveta. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para realizar uma perícia que deve determinar a causa da morte.
A jovem prestou depoimento à polícia e foi liberada. Segundo a Polícia Civil, somente após os exames é que será possível determinar se houve aborto ou um crime mais grave.
* Com informações do G1 Maranhão