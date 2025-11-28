A atriz Mel Maia, de 21 anos, lamentou, por meio de nota da sua equipe, a morte de sua mãe, Débora Maia, aos 53 anos. O comunicado foi divulgado pelas redes sociais.
“Nota Oficial. É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia”, diz o texto.
“Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito”, conclui o comunicado.
Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28), no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles, que informou que o corpo foi encontrado por uma funcionária da residência onde ela morava.
De acordo com o Portal Leo Dias, Débora enfrentava um quadro de depressão e morava sozinha desde que se separou de Luciano Souza, pai de Mel.
Ainda segundo o colunista, a empresária estava há cerca de um ano afastada da filha, pois não tinham uma boa relação.