28 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
DESPEDIDA

Afastada da mãe, atriz Mel Maia lamenta morte: ‘Dor e luto’

Por Da redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Mel Maia e a mãe, Débora Maia
A atriz Mel Maia, de 21 anos, lamentou, por meio de nota da sua equipe, a morte de sua mãe, Débora Maia, aos 53 anos. O comunicado foi divulgado pelas redes sociais.

“Nota Oficial. É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia”, diz o texto.

“Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito”, conclui o comunicado.

Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28), no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles, que informou que o corpo foi encontrado por uma funcionária da residência onde ela morava.

De acordo com o Portal Leo Dias, Débora enfrentava um quadro de depressão e morava sozinha desde que se separou de Luciano Souza, pai de Mel.

Ainda segundo o colunista, a empresária estava há cerca de um ano afastada da filha, pois não tinham uma boa relação.

