A atriz Mel Maia, de 21 anos, lamentou, por meio de nota da sua equipe, a morte de sua mãe, Débora Maia, aos 53 anos. O comunicado foi divulgado pelas redes sociais.

“Nota Oficial. É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia”, diz o texto.