Bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi testava no circuito de Interlagos (SP) o carro da equipe que criara ao lado irmão Wilson Fittipaldi, a escuderia Copersucar-Fittipaldi, quando um adolescente chegou para vê-lo correr. O jovem estava acompanhado do pai. Era Ayrton Senna, que corria de kart na época.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O encontro entre o bicampeão e o futuro tricampeão da Fórmula 1 foi narrado pelo próprio Emerson Fittipaldi em entrevista ao OVALE Cast especial 'O Brasil do Futuro'. Ele terá participação especial no 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, no próximo dia 2 de dezembro, em São José dos Campos.
“Quando eu estava testando o Copersucar em Interlagos, ele [Senna] vinha com o pai dele, depois do treino de kart, tinha uns 14 ou 15 anos. Eu tinha já uns 27 ou 28 anos. E aí ele era muito tímido, ficava na beira do box, eu falava: ‘Aí tu entra, vê o carro de perto’. Aí ele entrava, via. Foi assim que eu conheci o Ayrton”, contou Emerson.
“Depois a gente sempre se falava, trocava ideias, minha carreira inteira. Sempre foi assim um grande amigo e eu virei um grande fã do Ayrton, com certeza”, completou.
Emerson confirma que tentou levar Ayrton Senna para corre na Fórmula Indy, nos Estados Unidos, circuito de corridas em que ele foi campeão.
“Em Phoenix [EUA], eu convidei o Ayrton quando ele estava no momento de muita discussão com o Ron Dennis, se ia continuar, não ia continuar. E meu sonho era largar em Indianápolis, porque foi o ano que o Nigel Mansell foi para Indy e ele era o campeão mundial da Fórmula 1, e disputava muito com Ayrton. Então, eu falei: ‘Imagina se em Indianápolis eu largar do lado do Ayrton e do Nigel Mansell’. Para mim ia ser outro sonho que eu tinha”, afirmou.
Emerson disse que Senna andou no carro e “andou rápido numa pista pequena em Phoenix”.
“Ele andou, gostou muito do carro, mas no fim não deu certo. Ele fez um acordo na época com Ron Dennis. Eu acho que era assim, que o Ron Dennis pagava 1 milhão de dólares por corrida. E ele ia de corrida em corrida. E o Ron Dennis falou: ‘Não vai correr em Indianápolis, e não deixou ele correr’. E ele não correu”, disse Emerson.
OVALE aquece os motores antes da grande largada do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, à espera do ‘sinal verde’ no próximo dia 2. Até lá, o jornal publicará trechos da entrevista especial com Emerson Fittipaldi. A entrevista completa será publicada na primeira semana de dezembro, em uma superedição especial de OVALE e também nas plataformas digitais.
Acelere com OVALE e com Emerson, inscreva-se no 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana (clique aqui).
Fórum.
O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, que conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, vai debater, entre outros assuntos, o novo sistema de transporte público do município, o primeiro do país a optar por uma frota de ônibus 100% elétrica.
Outros temas abordados serão os carros voadores, automóveis autônomos, aplicativos de transporte e inteligência artificial. A iniciativa visa buscar soluções para os desafios da mobilidade urbana em um mundo cada vez mais tecnológico e que precisa mudar sua matriz energética.
Participarão do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana autoridades, especialistas, representantes da sociedade civil e convidados especiais. As inscrições estão abertas e são gratuitas. O evento tem patrocínios da CCR Rio SP e a Serttel.
SERVIÇO
Evento: 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana
Data: 2 de dezembro, a partir das 9h
Local: Teatro Colinas, Av. São João, 2200, Jardim Colinas, São José dos Campos (SP)
Realização: Jornal OVALE, 100% digital e multiplataforma, líder em informação regional no Vale do Paraíba.
Inscrição: clique aqui