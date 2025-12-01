Bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi testava no circuito de Interlagos (SP) o carro da equipe que criara ao lado irmão Wilson Fittipaldi, a escuderia Copersucar-Fittipaldi, quando um adolescente chegou para vê-lo correr. O jovem estava acompanhado do pai. Era Ayrton Senna, que corria de kart na época.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O encontro entre o bicampeão e o futuro tricampeão da Fórmula 1 foi narrado pelo próprio Emerson Fittipaldi em entrevista ao OVALE Cast especial 'O Brasil do Futuro'. Ele terá participação especial no 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, no próximo dia 2 de dezembro, em São José dos Campos.