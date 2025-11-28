Uma criança de 3 anos foi encontrada morta e concretada na casa do próprio pai, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O crime ocorreu há dois meses, mas o caso só veio à tona nessa quinta-feira (27), após o avanço das investigações e a insistência da mãe da vítima, que desconfiou das informações desencontradas fornecidas pelo ex-companheiro.

De acordo com as informações do SBT News, a menina, identificada como Emanuelly Lourenço Silva Souza, foi morta um dia antes de completar 4 anos. O corpo foi enterrado e ocultado na lavanderia da residência.