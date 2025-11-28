Uma criança de 3 anos foi encontrada morta e concretada na casa do próprio pai, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O crime ocorreu há dois meses, mas o caso só veio à tona nessa quinta-feira (27), após o avanço das investigações e a insistência da mãe da vítima, que desconfiou das informações desencontradas fornecidas pelo ex-companheiro.
De acordo com as informações do SBT News, a menina, identificada como Emanuelly Lourenço Silva Souza, foi morta um dia antes de completar 4 anos. O corpo foi enterrado e ocultado na lavanderia da residência.
Durante todo esse período, o pai, identificado como Lucas Silva Souza, de 29 anos, e a madrasta, Cristina Manoela, de 35 anos, teriam convivido com o corpo na casa, onde também moravam outros filhos do casal.
O homicídio só foi descoberto após a mãe da menina passar dias sem conseguir contato com a filha e estranhar as justificativas dadas pelo ex-companheiro.
Sem encontrar a criança em nenhuma unidade ou registro do órgão, a mãe iniciou buscas em diferentes instituições. Sem sucesso, decidiu então registrar ocorrência na delegacia, o que deu início a uma nova etapa da investigação.
Segundo informações da família, a mãe havia perdido a guarda da filha há cerca de dois anos, e a criança morava com a avó paterna. No entanto, no dia do crime, Emanuelly estava com o pai.
Após ser confrontado e pressionado pela mãe, o pai confessou o crime. Ele e a madrasta foram presos em flagrante. A Polícia Civil também investiga a possibilidade de a menina ter sofrido abusos sexuais antes de ser assassinada, uma linha de apuração ainda sob análise pericial e confirmatória.
O caso segue sendo investigado, e as autoridades trabalham para esclarecer a motivação, a dinâmica do crime.
* Com informações do site Bacci Notícias