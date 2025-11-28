Uma das motos furtadas de uma loja de venda de veículos na zona sul de São José dos Campos, na madrugada desta sexta-feira (28), foi vista circulando na região do bairro Dom Pedro, também na zona sul. A informação é de um ex-gerente do estabelecimento que acompanha o caso.

Três criminosos encapuzados invadiram o local nesta madrugada e levaram três motos – BMW, CB 500 e Titan. O prejuízo estimado é de R$ 110 mil. O crime aconteceu na avenida Andrômeda, no Bosque dos Eucaliptos, região sul de São José.