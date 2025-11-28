Uma das motos furtadas de uma loja de venda de veículos na zona sul de São José dos Campos, na madrugada desta sexta-feira (28), foi vista circulando na região do bairro Dom Pedro, também na zona sul. A informação é de um ex-gerente do estabelecimento que acompanha o caso.
Três criminosos encapuzados invadiram o local nesta madrugada e levaram três motos – BMW, CB 500 e Titan. O prejuízo estimado é de R$ 110 mil. O crime aconteceu na avenida Andrômeda, no Bosque dos Eucaliptos, região sul de São José.
“Eles se aproximaram do portão, estouraram o cadeado e entraram na loja, revirando tudo. Acharam o quadro de chaves dos carros e das motos. Furtaram três motos, uma BMW, uma CB 500 e uma Titan. Deixaram tudo revirado. O alarme não disparou”, contou o ex-gerente.
Há informações de que uma das motos foi vista circulando pela região do bairro Dom Pedro. A Polícia Civil já investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos e localizar as motos.
Como foi o crime.
Imagens de câmeras de segurança mostram os três assaltantes passando pela frente da loja às 2h29 da madrugada desta sexta. Eles percorrem a fachada do estabelecimento.
Em outro vídeo, os assaltantes arrombam a porta do local para sair logo depois com as motocicletas, tomando rumo ignorado. Ninguém foi preso até o momento.
Foram furtadas as motos:
Moto: CG160 AZUL 2025
Placa: TIV5I43
Chassi: 9C2KC2200SR323238
Moto: CB500 VERMELHA 2023
Placa: GIV2B76
Chassi: 9C2PC4820PR001793
Moto: BMW G310 GS VERMELHO
Placa: BWW8G38
Chassi: 99Z0G2209KR863718