‘CAÇA’ AOS LADRÕES

Moto furtada de loja na madrugada é vista na zona sul de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Ladrões na frente da loja (dir.) e dentro da loja furtando as motos
Ladrões na frente da loja (dir.) e dentro da loja furtando as motos

Uma das motos furtadas de uma loja de venda de veículos na zona sul de São José dos Campos, na madrugada desta sexta-feira (28), foi vista circulando na região do bairro Dom Pedro, também na zona sul. A informação é de um ex-gerente do estabelecimento que acompanha o caso.

Três criminosos encapuzados invadiram o local nesta madrugada e levaram três motos – BMW, CB 500 e Titan. O prejuízo estimado é de R$ 110 mil. O crime aconteceu na avenida Andrômeda, no Bosque dos Eucaliptos, região sul de São José.

“Eles se aproximaram do portão, estouraram o cadeado e entraram na loja, revirando tudo. Acharam o quadro de chaves dos carros e das motos. Furtaram três motos, uma BMW, uma CB 500 e uma Titan. Deixaram tudo revirado. O alarme não disparou”, contou o ex-gerente.

Há informações de que uma das motos foi vista circulando pela região do bairro Dom Pedro. A Polícia Civil já investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos e localizar as motos.

Como foi o crime.

Imagens de câmeras de segurança mostram os três assaltantes passando pela frente da loja às 2h29 da madrugada desta sexta. Eles percorrem a fachada do estabelecimento.

Em outro vídeo, os assaltantes arrombam a porta do local para sair logo depois com as motocicletas, tomando rumo ignorado. Ninguém foi preso até o momento.

 

Foram furtadas as motos:

Moto: CG160 AZUL 2025
Placa: TIV5I43
Chassi: 9C2KC2200SR323238

Moto: CB500 VERMELHA 2023
Placa: GIV2B76
Chassi: 9C2PC4820PR001793

Moto: BMW G310 GS VERMELHO
Placa: BWW8G38
Chassi: 99Z0G2209KR863718

