O ajudante de padaria Diego Paludo, 40 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (28) após estar desaparecido desde o dia anterior, em Guaratinguetá. Ele será velado e sepultado na tarde desta sexta, a partir das 14h, no Velório Municipal da cidade e depois no Cemitério da Saudade, na rodovia Paulo Virgínio, na zona rural da cidade.

O caso chocou os familiares, que estavam desesperados com o sumiço de Diego, que foi encontrado sem vida perto de um supermercado nas proximidades do acesso da Via Dutra para Guaratinguetá. Ele estava debaixo de uma árvore. A irmã reconheceu o corpo.