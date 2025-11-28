O ajudante de padaria Diego Paludo, 40 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (28) após estar desaparecido desde o dia anterior, em Guaratinguetá. Ele será velado e sepultado na tarde desta sexta, a partir das 14h, no Velório Municipal da cidade e depois no Cemitério da Saudade, na rodovia Paulo Virgínio, na zona rural da cidade.
O caso chocou os familiares, que estavam desesperados com o sumiço de Diego, que foi encontrado sem vida perto de um supermercado nas proximidades do acesso da Via Dutra para Guaratinguetá. Ele estava debaixo de uma árvore. A irmã reconheceu o corpo.
Ainda de acordo com relatos, não havia marcas de violência no corpo de Diego. A família suspeita que ele possa ter tirado a própria vida. “Depressão”, disse uma familiar.
A principal hipótese é que ele tenha morrido por envenenamento, em razão de ter sido encontrado com a boca espumando e o nariz sangrando. Os pertences pessoais estavam intactos.
Diego trabalhou normalmente na quinta em uma padaria, saiu do trabalho por volta de 13h e, depois das 17h, saiu de casa a pé para buscar o filho de 6 anos na creche, no bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá.
Diego não chegou à creche do filho, não deu notícias aos pais e irmãos e não atendia o celular, para desespero da família.
“Ele não apareceu ali na creche do Parque do Sol, não apareceu. E desde então não atende mais telefone. Telefone dele nem chama. Eu estou com muito medo dele estar machucado”, disse a irmã de Diego. “A gente não sabe nada, nada, nada dele. Ele nunca fez isso, ele é o menino mais tranquilo do mundo. Nunca deu trabalho, nunca fez nada de errado”, completou.