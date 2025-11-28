Vídeo obtido por OVALE mostra três criminosos saindo com três motos furtadas de loja de venda de veículos na região sul de São José dos Campos. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28), na avenida Andrômeda, no Bosque dos Eucaliptos. O prejuízo estimado é de R$ 120 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações, os ladrões arrombaram as portas de vidro da loja para furtar os veículos. O trio também tentou levar notebooks do estabelecimento, mas os esquipamentos foram deixados dentro de um carro. O caso já foi registrado na Polícia Civil, que vai investigar o crime.