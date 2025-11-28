Vídeo obtido por OVALE mostra três criminosos saindo com três motos furtadas de loja de venda de veículos na região sul de São José dos Campos. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28), na avenida Andrômeda, no Bosque dos Eucaliptos. O prejuízo estimado é de R$ 120 mil.
Segundo informações, os ladrões arrombaram as portas de vidro da loja para furtar os veículos. O trio também tentou levar notebooks do estabelecimento, mas os esquipamentos foram deixados dentro de um carro. O caso já foi registrado na Polícia Civil, que vai investigar o crime.
Imagens de câmeras de segurança mostram os três assaltantes passando pela porta da loja às 2h29 da madrugada desta sexta. Eles percorrem a fachada do estabelecimento.
Em outro vídeo, os assaltantes arrombam a porta do local para sair logo depois com as motocicletas e os computadores furtados, tomando rumo ignorado. Ninguém foi preso até o momento.
As motos furtadas foram:
Moto: CG160 AZUL 2025
Placa: TIV5I43
Chassi: 9C2KC2200SR323238
Moto: CB500 VERMELHA 2023
Placa: GIV2B76
Chassi: 9C2PC4820PR001793
Moto: BMW G310 GS VERMELHO
Placa: BWW8G38
Chassi: 99Z0G2209KR863718