CRIME

Ladrões invadem loja e furtam 3 motos na zona sul de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem de câmera de segurança mostra os ladrões saindo com as motos da loja
Imagem de câmera de segurança mostra os ladrões saindo com as motos da loja

Três criminosos invadiram uma loja de venda de veículos na região sul de São José dos Campos e levaram três motos do local, na madrugada desta sexta-feira (28). O prejuízo estimado é de R$ 120 mil. O crime aconteceu na avenida Andrômeda, no Bosque dos Eucaliptos, região sul de São José.

Segundo informações, os ladrões arrombaram as portas de vidro da loja para furtar os veículos. O trio também tentou levar notebooks do estabelecimento, mas os equipamentos foram deixados dentro de um carro. O caso já foi registrado na Polícia Civil, que vai investigar o crime.

Imagens de câmeras de segurança mostram os três assaltantes passando pela loja às 2h29 da madrugada desta sexta. Eles percorrem a fachada do estabelecimento.

Em outro vídeo, os assaltantes arrombam a porta do local para sair logo depois com as motocicletas e os computadores furtados.

Foram furtadas as motos:

Moto: CG160 AZUL 2025
Placa: TIV5I43
Chassi: 9C2KC2200SR323238

Moto: CB500 VERMELHA 2023
Placa: GIV2B76
Chassi: 9C2PC4820PR001793

Moto: BMW G310 GS VERMELHO
Placa: BWW8G38
Chassi: 99Z0G2209KR863718

