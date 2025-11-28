Três criminosos invadiram uma loja de venda de veículos na região sul de São José dos Campos e levaram três motos do local, na madrugada desta sexta-feira (28). O prejuízo estimado é de R$ 120 mil. O crime aconteceu na avenida Andrômeda, no Bosque dos Eucaliptos, região sul de São José.

Segundo informações, os ladrões arrombaram as portas de vidro da loja para furtar os veículos. O trio também tentou levar notebooks do estabelecimento, mas os equipamentos foram deixados dentro de um carro. O caso já foi registrado na Polícia Civil, que vai investigar o crime.