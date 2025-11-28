Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil em combate ao tráfico de drogas e crime organizado apreendeu mais de 17 quilos de drogas em Taubaté, na tarde dessa quinta-feira (27).

Policiais militares do 5° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interio) e do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e policiais civis da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) realizaram a operação conjunta em Taubaté, nos bairros Imaculada e Jardim América.