COMBATE AO TRÁFICO

Operação entre PM e Civil apreende 17 kg de drogas em Taubaté

Reprodução
Drogas apreendidas durante a operação policial
Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil em combate ao tráfico de drogas e crime organizado apreendeu mais de 17 quilos de drogas em Taubaté, na tarde dessa quinta-feira (27).

Policiais militares do 5° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interio) e do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e policiais civis da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) realizaram a operação conjunta em Taubaté, nos bairros Imaculada e Jardim América.

Durante a operação foram empenhados as equipes de Força Tática, Rocam, Radiopatrulha, Canil do 3° Baep, helicóptero Águia e policiais civis.

Em buscas na mata, com varredura de cães farejadores, os agentes encontraram três tonéis com entorpecentes análogos à maconha, cocaína, haxixe e crack, que somados totalizaram 17,2 kg de entorpecentes.

A polícia informou que traficantes fugiram para áreas de mata com a subida das viaturas nas ruas alvos da operação. Os suspeitos não foram localizados.

As drogas foram apreendidas, vão passar por perícia e depois serão destruídas. Até o momento, ninguém foi preso. O caso segue sendo investigado.

