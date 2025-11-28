Dez cidades do Vale do Paraíba estão entre os 200 municípios brasileiros mais bem colocados do Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, realizado anualmente pelo CLP (Centro de Liderança Pública).

Trata-se de análise da capacidade competitiva das cidades pesquisadas. O levantamento analisou 418 cidades do país com mais de 80 mil habitantes, representando 60,28% da população do país.