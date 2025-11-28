Dez cidades do Vale do Paraíba estão entre os 200 municípios brasileiros mais bem colocados do Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, realizado anualmente pelo CLP (Centro de Liderança Pública).
Trata-se de análise da capacidade competitiva das cidades pesquisadas. O levantamento analisou 418 cidades do país com mais de 80 mil habitantes, representando 60,28% da população do país.
Todos os municípios foram observados a partir de 65 indicadores, distribuídos em 13 temas e com três dimensões: economia, sociedade e instituições.
São José dos Campos é a melhor posicionada no ranking geral entre as cidades da região, estando na 30ª colocação com nota 56,07. A cidade ainda é considerada o 18° município mais competitivo do estado de São Paulo e o 20° na região Sudeste do país.
As melhores notas de São José estão na dimensão sociedade, com 89,6 em segurança (41º lugar no ranking geral), 87,8 em saneamento (33º no geral) e 80,14 em qualidade da saúde (90º no geral).
Os resultados mais baixos foram na dimensão economia: 32,53 em capital humano (94º no ranking geral), 35,5 em inovação e dinamismo econômico (24º no geral) e 40,67 em inserção econômica.
No geral, a maior cidade do Vale teve nota 69,16 em sociedade (20ª melhor do país), 58,21 em instituições (104ª) e 40,44 em economia (52ª).
Outras cidades.
São Sebastião está no 32º lugar do ranking geral e assumiu a segunda melhor posição entre os municípios da região, com nota de 55,94. A cidade se destacou em segurança (85,07), telecomunicações (82,4) e meio ambiente (81,35).
Os resultados mais baixos da cidade do Litoral Norte foram em capital humano (21,89), inovação e dinamismo econômico (26,39) e inserção econômica (39,62).
No geral das dimensões, a cidade pontuou com 63,61 em instituições (37ª do país), 66,77 em sociedade (60ª) e 39,99 em economia (59ª).
As outras cidades do Vale na lista do ranking de competitividade são Caraguatatuba (80º lugar), Jacareí (87º), Taubaté (94º), Pindamonhangaba (106º), Lorena (124º), Caçapava ( 156º), Guaratinguetá (163º) e Ubatuba (191º).
A lista é liderada por três capitais: Florianópolis (SC), Vitória (ES) e São Paulo, cujas notas foram 62,47, 62,32 e 61,47.
Entenda a pesquisa.
Para montar o ranking, o CLP faz uma análise da capacidade competitiva das cidades pesquisadas.
Os temas são divididos em três dimensões, com sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública sendo os dois pilares de instituições.
A dimensão sociedade traz sete pilares: acesso à saúde, qualidade da saúde, acesso à educação, qualidade da educação, segurança, saneamento e meio ambiente.
Já a dimensão economia contabiliza quatro pilares: inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano e telecomunicações.
“O levantamento tem como propósito alcançar um entendimento mais profundo e abrangente dos maiores municípios do país, trazendo para o público uma ferramenta simples e objetiva que paute a atuação dos líderes públicos brasileiros na melhoria da competitividade e da gestão pública local”, informou o CLP.