Um jovem brasileiro foi atacado por uma gangue em Dublin, na Irlanda, e precisou passar por uma cirurgia na cabeça, além de lesões no tornozelo, hemorragia e uma fratura no ombro.
André está internado no Beaumont Hospital, que é um hospital universitário em Dublin. Ele deve ficar ao menos 15 dias na unidade, até que possa ter alta.
Com familiares em Jacareí, André disse em vídeo divulgado nas redes sociais que trabalhava como entregador de bicicleta quando foi atacado por um grupo de cerca de 10 pessoas, na última segunda-feira (24), enquanto passava pelo Royal Canal, em Phibsborough, bairro de Dublin.
Um dos agressores atingiu André na cabeça, com um pedaço de pau, o que exigiu que ele passasse por uma cirurgia.
“Eu fui atacado por um grupo, tinha umas 10 pessoas. E um deles me atacou com um pedaço de pau grande, acertou na cabeça. Eu caí no chão, fraturei meu ombro, torci meu pé e ele me bateu mais na cabeça. Tive que fazer uma cirurgia na cabeça. Eu tive uma hemorragia interna”, afirmou ele, que teve a bicicleta e o celular roubados.
Ele contou ainda que membros da gangue filmaram a agressão e riram da vítima. “Eu estava caído e eles continuaram a agressão. Eles deram mais paulada na cabeça e soco na cara, e aí levaram minha bike e o celular, e filmaram”.
Segundo Camila, mulher de André, a polícia irlandesa, a Garda, está investigando o caso. A expectativa é de que a apuração avance e que os agressores sejam identificados e punidos.
Para ajudar nas despesas que André terá com a recuperação e o tempo que ficará sem trabalhar, brasileiros que vivem na Irlanda lançaram uma campanha de arrecadação no site GoFundMe (clique aqui). A meta é levantar 10 mil euros.