O fim de semana vai ser de muito calor no Vale do Paraíba e Litoral Norte, com temperaturas acima dos 30ºC em grande parte das cidades, além de ar seco, pouca nebulosidade e praticamente sem previsão de chuva até segunda-feira (1º).

Nesta sexta-feira (28), a temperatura mínima foi um pouco mais elevada em relação aos últimos dias, com alguma nebulosidade em áreas do leste de São Paulo – como o Alto Vale do Paraíba (Jacareí, São José dos Campos, Caçapava). Já no Vale Histórico, o tempo amanheceu mais aberto e o sol predomina desde cedo, cenário que favorece o aquecimento rápido ao longo da manhã.