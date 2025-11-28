O fim de semana vai ser de muito calor no Vale do Paraíba e Litoral Norte, com temperaturas acima dos 30ºC em grande parte das cidades, além de ar seco, pouca nebulosidade e praticamente sem previsão de chuva até segunda-feira (1º).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nesta sexta-feira (28), a temperatura mínima foi um pouco mais elevada em relação aos últimos dias, com alguma nebulosidade em áreas do leste de São Paulo – como o Alto Vale do Paraíba (Jacareí, São José dos Campos, Caçapava). Já no Vale Histórico, o tempo amanheceu mais aberto e o sol predomina desde cedo, cenário que favorece o aquecimento rápido ao longo da manhã.
A situação meteorológica é típica de período de bloqueio: a ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) está mais ao norte e enfraquecida, o que deixa, na retaguarda, uma ampla faixa de tempo firme e com umidade relativa do ar baixa em várias áreas do interior do país, incluindo o Vale do Paraíba e Litoral Norte. Os ventos sopram fracos de leste, tendendo a nordeste, ajudando a impulsionar o aquecimento nas tardes.
Ao longo desta sexta-feira, as máximas já devem passar dos 30ºC em grande parte do Vale do Paraíba, com destaque para cidades do Vale Histórico, que costumam aquecer mais por causa da menor ventilação.
Mesmo com essa diferença entre planalto, vales e serra, o padrão é de muito calor no Vale do Paraíba e Litoral Norte à tarde. Em boa parte da região, as máximas previstas ficam entre 32ºC e 34ºC até domingo, podendo ultrapassar esse patamar em alguns pontos mais quentes, especialmente nas áreas urbanas mais adensadas.
O Litoral Norte começou esta sexta com temperaturas um pouco mais amenas – na faixa de 26ºC a 28ºC –, mas também entra na rota do aquecimento: entre o fim de semana e o começo da semana que vem, as máximas devem chegar aos 30ºC e, pontualmente, passar disso em cidades como Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, reforçando o cenário de muito calor no Vale do Paraíba e Litoral Norte.
Com o fim de semana de muito calor no Vale do Paraíba e Litoral Norte, a umidade relativa do ar passa a ser um dos principais pontos de atenção. A partir de sábado e, principalmente, entre domingo e segunda-feira, os índices devem ficar abaixo de 30% em várias localidades do interior do Vale, condição que caracteriza estado de atenção segundo os órgãos de meteorologia e saúde.
O ar seco favorece ressecamento de pele, olhos e mucosas, aumenta o desconforto respiratório – sobretudo em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas – e eleva o risco de queimadas em vegetação seca.
Recomendações.
Por isso, em meio a tanto calor no Vale do Paraíba e Litoral Norte, especialistas recomendam: beber água com frequência, mesmo sem sentir sede, evitar atividades físicas intensas nas horas mais quentes do dia, usar protetor solar, boné/chapéu e roupas leves, manter ambientes arejados e, se possível, umidificados (bacias de água, toalhas úmidas) e redobrar a atenção com crianças e idosos, que desidratam mais rápido.
No Litoral Norte, a brisa marítima ajuda a amenizar um pouco a sensação térmica, mas a combinação de sol forte, pouca nebulosidade e ar ainda aquecido garante sensação de muito calor no Vale do Paraíba e Litoral Norte, principalmente nas tardes de sábado e domingo.
Volta da chuva.
Apesar do fim de semana de muito calor no Vale do Paraíba e Litoral Norte, não há indicativo de mudanças bruscas imediatas. A previsão é de tempo firme até, pelo menos, segunda-feira, com sol predominando, poucas nuvens e baixos índices de umidade relativa do ar em grande parte da região.
Não se descarta, porém, a ocorrência de pancadas de chuva isoladas e de curta duração na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, especialmente em áreas de serra e de maior altitude, como trechos da Mantiqueira e regiões próximas ao estado do Rio de Janeiro. Essas pancadas, no entanto, tendem a ser mal distribuídas, pontuais e sem mudança relevante no padrão de calor.
A partir de terça-feira (2), a tendência é de retorno das pancadas de chuva em função da aproximação de um cavado (área alongada de baixa pressão) e do aumento da umidade em níveis médios e baixos da atmosfera.
Entre terça e quarta-feira, o céu deve ficar mais fechado em vários momentos, com períodos de chuva em forma de pancadas, o que deve aliviar o muito calor no Vale do Paraíba e Litoral Norte e melhorar, ao menos temporariamente, a qualidade do ar.