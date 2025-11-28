A família busca informações sobre o paradeiro de Diego Paludo, que desapareceu na tarde dessa quinta-feira (27), em Guaratinguetá, antes de buscar o filho pequeno na creche.

Segundo familiares, Diego trabalhou normalmente na quinta, saiu do trabalho por volta de 13h e, depois das 17h, saiu de casa a pé para buscar o filho de 6 anos na creche, no bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá.