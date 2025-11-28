28 de novembro de 2025
Onde está Diego? Pai some antes de buscar filho em creche do Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
Diego Paludo está desaparecido
Diego Paludo está desaparecido

A família busca informações sobre o paradeiro de Diego Paludo, que desapareceu na tarde dessa quinta-feira (27), em Guaratinguetá, antes de buscar o filho pequeno na creche.

Segundo familiares, Diego trabalhou normalmente na quinta, saiu do trabalho por volta de 13h e, depois das 17h, saiu de casa a pé para buscar o filho de 6 anos na creche, no bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá.

Diego não chegou à creche do filho, não deu notícias aos pais e irmãos e não atende o celular, para desespero da família.

“Ele não apareceu ali na creche do Parque do Sol, não apareceu. E desde então não atende mais telefone. Telefone dele nem chama. Eu estou com muito medo dele estar machucado”, disse a irmã de Diego.

“A gente não sabe nada, nada, nada dele. Ele nunca fez isso, ele é o menino mais tranquilo do mundo. Nunca deu trabalho, nunca fez nada de errado”, completou.

Informações sobre o paradeiro de Diego deve ser passadas à polícia.

