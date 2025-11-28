O pagamento da primeira parcela ou parcela única do 13º salário deve ser realizado nesta sexta-feira (28) para trabalhadores do mercado formal, aposentados e pensionistas do INSS. A regra é que o depósito aconteça até dia 30 de novembro, mas a antecipação ocorreu porque o prazo final este ano cai em um domingo, obrigando as empresas a garantirem o crédito até o último dia útil anterior.
A primeira parcela paga hoje não possui descontos de Imposto de Renda ou INSS.
O cálculo do 13º corresponde a 1/12 da remuneração por mês trabalhado e tem direito a ele todo trabalhador com carteira assinada, mesmo que não tenha completado um ano na empresa, recebendo o valor proporcional.
A segunda parcela do 13º, que será paga até 20 de dezembro, é a que virá com os descontos obrigatórios. O trabalhador que não receber o benefício no prazo pode denunciar a empresa à Superintendência Regional do Trabalho.
A renda extra de fim de ano deve dar um impulso significativo à economia brasileira. Projeções do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) estimam uma injeção de cerca de R$ 369,4 bilhões no país até o final de dezembro de 2025, beneficiando aproximadamente 95,3 milhões de brasileiros.