O pagamento da primeira parcela ou parcela única do 13º salário deve ser realizado nesta sexta-feira (28) para trabalhadores do mercado formal, aposentados e pensionistas do INSS. A regra é que o depósito aconteça até dia 30 de novembro, mas a antecipação ocorreu porque o prazo final este ano cai em um domingo, obrigando as empresas a garantirem o crédito até o último dia útil anterior.

A primeira parcela paga hoje não possui descontos de Imposto de Renda ou INSS.

