Um furto no Busca Busca em São José dos Campos terminou com a apreensão de um adolescente de 15 anos, na tarde de quinta-feira (27), após ele ser flagrado com uma caixa de som portátil dentro do centro de comércio popular instalado no Shopping Faro, na região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência da Delegacia da Infância e Juventude, o ato infracional análogo ao crime de furto foi registrado por volta das 13h, na Rua Sebastião Humel, 268, Centro, endereço do Busca Busca.

O jovem, que já era atendido por um abrigo municipal voltado a adolescentes em risco, foi levado à delegacia acompanhado de um curador e de uma coordenadora da instituição. Segundo o registro policial, seguranças da loja relataram que ele teria subtraído uma caixa de som portátil da marca LTOMEX, modelo AL-958, e tentado correr, mas acabou detido ainda dentro do estabelecimento.