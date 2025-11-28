28 de novembro de 2025
FURTO

Adolescente é apreendido por furto no Busca Busca em São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 4 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Busca Busca em São José dos Campos
Busca Busca em São José dos Campos

Um furto no Busca Busca em São José dos Campos terminou com a apreensão de um adolescente de 15 anos, na tarde de quinta-feira (27), após ele ser flagrado com uma caixa de som portátil dentro do centro de comércio popular instalado no Shopping Faro, na região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência da Delegacia da Infância e Juventude, o ato infracional análogo ao crime de furto foi registrado por volta das 13h, na Rua Sebastião Humel, 268, Centro, endereço do Busca Busca.

O jovem, que já era atendido por um abrigo municipal voltado a adolescentes em risco, foi levado à delegacia acompanhado de um curador e de uma coordenadora da instituição. Segundo o registro policial, seguranças da loja relataram que ele teria subtraído uma caixa de som portátil da marca LTOMEX, modelo AL-958, e tentado correr, mas acabou detido ainda dentro do estabelecimento.

O caso de furto no Busca Busca em São José dos Campos começou quando funcionários do centro de comércio popular acionaram a coordenadora do abrigo municipal responsável pelo adolescente.

De acordo com o boletim, os seguranças afirmaram que o jovem teria retirado a caixa de som de uma das prateleiras e tentado sair correndo, sendo contido pouco depois dentro da própria loja.

A coordenadora, então, solicitou apoio da Guarda Civil Municipal, que enviou uma equipe ao local. Ainda segundo o registro, o guarda municipal responsável entrou em contato, por telefone, com o promotor da Vara da Infância e Juventude, que orientou a condução do adolescente até a delegacia especializada para a adoção das medidas cabíveis.

Apesar de terem comunicado o suposto furto, os seguranças do Busca Busca não quiseram se identificar nem acompanhar o caso até a delegacia, o que também foi registrado no boletim. A caixa de som foi apreendida e lacrada, ficando à disposição da Justiça.

O despacho da autoridade policial destaca que o adolescente apreendido pelo furto no Busca Busca em São José dos Campos já acumula, desde 2023, uma “vasta lista” de atos infracionais análogos a crimes como furto, lesão corporal, ameaça e dano. Na véspera da nova ocorrência, ele já havia sido levado à polícia por danificar a porta do próprio abrigo onde mora.

O boletim também informa que o jovem está atualmente submetido a medida socioeducativa, mas, na avaliação da autoridade, não tem demonstrado mudança de comportamento, o que pesou para a decisão de mantê-lo apreendido após o novo ato infracional de furto no Busca Busca em São José dos Campos.

Depois de ouvido na Delegacia da Infância e Juventude — ele optou por permanecer em silêncio —, o adolescente passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, que não constatou lesões.

Em seguida, foi transferido para a Fundação Casa de São José dos Campos, onde permanecerá à disposição da Justiça, em razão da reiteração de atos infracionais e do descumprimento de medidas anteriores.

O episódio de furto no Busca Busca em São José dos Campos acontece em meio a uma sequência de notícias envolvendo o empreendimento. Em setembro, o Corpo de Bombeiros considerou a situação do Busca Busca em São José dos Campos irregular em relação às normas de segurança contra incêndio, no mesmo endereço e suspendeu o AVCB do Shopping Faro.

Dias antes, outra reportagem já havia repercutido a informação de que o Busca Busca São José dos Campos expõe clientes a “risco inaceitável”, segundo a corporação, por causa do uso do subsolo como área de vendas e de falhas no projeto de segurança.

Na sequência o dono do empreendimento, Alex Ye, mostrou o projeto de adequação e disse que realizaria as obras pedidas pelo Corpo de Bombeiros, que aprovaram a execução do projeto. Ele também, recentemente, apresentou lado que descarta riscos devido a relatos de que o local treme.

Ao mesmo tempo, o centro de comércio popular ganhou grande visibilidade na região com a inauguração do Shopping Busca Busca em São José dos Campos e com reportagens mostrando a abertura de novas lojas e a expansão do empreendimento no Centro da cidade.

Casos como o furto no Busca Busca em São José dos Campos se somam a outros registros de delitos e atos infracionais envolvendo adolescentes na cidade. Em 2024, por exemplo, a Polícia Civil de São José dos Campos realizou operação que terminou com a apreensão de cinco adolescentes por tráfico de drogas, todos encaminhados à Fundação Casa.

A unidade socioeducativa joseense também já foi palco de episódios de violência interna, como a briga entre internos que resultou em lesão corporal e levou jovens ao IML, em maio de 2025.

O cenário reforça o debate sobre políticas públicas voltadas à prevenção de crimes juvenis, acompanhamento familiar e estruturação de medidas socioeducativas capazes de reduzir a reincidência de casos como o do furto no Busca Busca em São José dos Campos.

