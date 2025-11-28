Um furto no Busca Busca em São José dos Campos terminou com a apreensão de um adolescente de 15 anos, na tarde de quinta-feira (27), após ele ser flagrado com uma caixa de som portátil dentro do centro de comércio popular instalado no Shopping Faro, na região central da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência da Delegacia da Infância e Juventude, o ato infracional análogo ao crime de furto foi registrado por volta das 13h, na Rua Sebastião Humel, 268, Centro, endereço do Busca Busca.
O jovem, que já era atendido por um abrigo municipal voltado a adolescentes em risco, foi levado à delegacia acompanhado de um curador e de uma coordenadora da instituição. Segundo o registro policial, seguranças da loja relataram que ele teria subtraído uma caixa de som portátil da marca LTOMEX, modelo AL-958, e tentado correr, mas acabou detido ainda dentro do estabelecimento.
O caso de furto no Busca Busca em São José dos Campos começou quando funcionários do centro de comércio popular acionaram a coordenadora do abrigo municipal responsável pelo adolescente.
De acordo com o boletim, os seguranças afirmaram que o jovem teria retirado a caixa de som de uma das prateleiras e tentado sair correndo, sendo contido pouco depois dentro da própria loja.
A coordenadora, então, solicitou apoio da Guarda Civil Municipal, que enviou uma equipe ao local. Ainda segundo o registro, o guarda municipal responsável entrou em contato, por telefone, com o promotor da Vara da Infância e Juventude, que orientou a condução do adolescente até a delegacia especializada para a adoção das medidas cabíveis.
Apesar de terem comunicado o suposto furto, os seguranças do Busca Busca não quiseram se identificar nem acompanhar o caso até a delegacia, o que também foi registrado no boletim. A caixa de som foi apreendida e lacrada, ficando à disposição da Justiça.
O despacho da autoridade policial destaca que o adolescente apreendido pelo furto no Busca Busca em São José dos Campos já acumula, desde 2023, uma “vasta lista” de atos infracionais análogos a crimes como furto, lesão corporal, ameaça e dano. Na véspera da nova ocorrência, ele já havia sido levado à polícia por danificar a porta do próprio abrigo onde mora.
O boletim também informa que o jovem está atualmente submetido a medida socioeducativa, mas, na avaliação da autoridade, não tem demonstrado mudança de comportamento, o que pesou para a decisão de mantê-lo apreendido após o novo ato infracional de furto no Busca Busca em São José dos Campos.
Depois de ouvido na Delegacia da Infância e Juventude — ele optou por permanecer em silêncio —, o adolescente passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, que não constatou lesões.
Em seguida, foi transferido para a Fundação Casa de São José dos Campos, onde permanecerá à disposição da Justiça, em razão da reiteração de atos infracionais e do descumprimento de medidas anteriores.
O episódio de furto no Busca Busca em São José dos Campos acontece em meio a uma sequência de notícias envolvendo o empreendimento. Em setembro, o Corpo de Bombeiros considerou a situação do Busca Busca em São José dos Campos irregular em relação às normas de segurança contra incêndio, no mesmo endereço e suspendeu o AVCB do Shopping Faro.
Dias antes, outra reportagem já havia repercutido a informação de que o Busca Busca São José dos Campos expõe clientes a “risco inaceitável”, segundo a corporação, por causa do uso do subsolo como área de vendas e de falhas no projeto de segurança.
Na sequência o dono do empreendimento, Alex Ye, mostrou o projeto de adequação e disse que realizaria as obras pedidas pelo Corpo de Bombeiros, que aprovaram a execução do projeto. Ele também, recentemente, apresentou lado que descarta riscos devido a relatos de que o local treme.
Ao mesmo tempo, o centro de comércio popular ganhou grande visibilidade na região com a inauguração do Shopping Busca Busca em São José dos Campos e com reportagens mostrando a abertura de novas lojas e a expansão do empreendimento no Centro da cidade.
Casos como o furto no Busca Busca em São José dos Campos se somam a outros registros de delitos e atos infracionais envolvendo adolescentes na cidade. Em 2024, por exemplo, a Polícia Civil de São José dos Campos realizou operação que terminou com a apreensão de cinco adolescentes por tráfico de drogas, todos encaminhados à Fundação Casa.
A unidade socioeducativa joseense também já foi palco de episódios de violência interna, como a briga entre internos que resultou em lesão corporal e levou jovens ao IML, em maio de 2025.
O cenário reforça o debate sobre políticas públicas voltadas à prevenção de crimes juvenis, acompanhamento familiar e estruturação de medidas socioeducativas capazes de reduzir a reincidência de casos como o do furto no Busca Busca em São José dos Campos.