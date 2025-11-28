A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu, nesta quinta-feira (27), Carlos Antônio Gomes Junior, conhecido como “Bradock” ou “Jota”, apontado como uma das lideranças armadas do CV (Comando Vermelho) na zona oeste do Rio de Janeiro.

A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos e da Coordenadoria de Recursos Especiais durante mais uma fase da Operação Contenção.

