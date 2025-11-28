A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu, nesta quinta-feira (27), Carlos Antônio Gomes Junior, conhecido como “Bradock” ou “Jota”, apontado como uma das lideranças armadas do CV (Comando Vermelho) na zona oeste do Rio de Janeiro.
A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos e da Coordenadoria de Recursos Especiais durante mais uma fase da Operação Contenção.
Bradock, que tinha mandados de prisão expedidos contra ele, foi localizado e detido na Vila Kennedy, após trabalho de inteligência de ação conjunta.
Ele é investigado por atuar como braço direito de Rodney Lima de Freitas, o "RD", e por coordenar a chamada "Tropa do RD". Segundo a Polícia Civil, este grupo é responsável por financiar e organizar a expansão do CV em áreas historicamente dominadas por milícias, como em Campo Grande e Santa Cruz. As ações incluem incursões armadas em comunidades, como a Favela da Carobinha, gerando confrontos e colocando moradores em risco. Ele também é suspeito de envolvimento no latrocínio do policial penal Henry, crime de grande repercussão ocorrido em Santa Cruz.
As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos e mapear a extensão das atividades do grupo na zona oeste carioca.