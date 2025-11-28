A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta quinta-feira (27/11), o recolhimento de diversos lotes de sabão líquido para roupas das marcas Ypê e Tixan Ypê, além de proibir a comercialização de um produto para cabelo. As medidas foram tomadas devido à contaminação microbiológica e à irregularidade sanitária.
O recolhimento dos detergentes líquidos foi motivado pela detecção da bactéria Pseudomonas aeruginosa em análises conduzidas pela própria fabricante, a Química Amparo Ltda. A bactéria é um microrganismo que pode causar infecções, especialmente em pessoas com o sistema imunológico comprometido.
A Anvisa suspendeu a comercialização, a distribuição e o uso dos seguintes produtos e lotes, que devem ser recolhidos do mercado:
- LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS: lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011.
- LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ: lotes 254031 e 193021.
- LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT: lotes 190021, 223021 e 228031.
Os consumidores que possuam os lotes especificados devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa fabricante.
Na mesma ação fiscalizatória foi determinado o recolhimento de todos os lotes do produto SMART HAIR MICRO - SMART GR, fabricado pela Klug Indústria Química e de Cosméticos Ltda.
O produto, embora regularizado pelo fabricante como cosmético, foi considerado irregular porque suas características induzem o usuário a uma aplicação e uso de forma invasiva (além da camada superficial da pele e dos cabelos). Por não se enquadrar como cosmético, o produto ficou irregular perante a legislação sanitária.
Como resultado, está proibida a fabricação, distribuição, comercialização, propaganda e uso de todos os lotes do SMART HAIR MICRO - SMART GR.
Confira a publicação das medidas no Diário Oficial da União.