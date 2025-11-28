A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta quinta-feira (27/11), o recolhimento de diversos lotes de sabão líquido para roupas das marcas Ypê e Tixan Ypê, além de proibir a comercialização de um produto para cabelo. As medidas foram tomadas devido à contaminação microbiológica e à irregularidade sanitária.

O recolhimento dos detergentes líquidos foi motivado pela detecção da bactéria Pseudomonas aeruginosa em análises conduzidas pela própria fabricante, a Química Amparo Ltda. A bactéria é um microrganismo que pode causar infecções, especialmente em pessoas com o sistema imunológico comprometido.

