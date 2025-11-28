Uma caminhonete pegou fogo na rodovia Presidente Dutra, no final da noite dessa quinta-feira (27), e provocou a interdição da pista marginal da estrada por 40 minutos, no trecho de São José dos Campos.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o incêndio aconteceu na altura do km 147, em São José, na pista marginal sentido Rio de Janeiro, por volta das 23h.