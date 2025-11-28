A Câmara Municipal de Taubaté divulgou por meio do Ciee (Centro de Integração Empresa Escola) o edital de processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para estagiários de nível superior. São quatro vagas para início imediato além do cadastro reserva para estudantes de Comunicação Social nas habilitações de Jornalismo, Produção Audiovisual ou Design Gráfico, que estejam cursando a partir do segundo semestre.

Inscrições e Remuneração

As inscrições e provas on-line serão realizadas on-line, no site do CIEE, até 12:00 horas de 15 de dezembro de 2025.

O estágio é presencial, com carga horária de 20 horas semanais (4 horas diárias).