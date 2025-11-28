A Câmara Municipal de Taubaté divulgou por meio do Ciee (Centro de Integração Empresa Escola) o edital de processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para estagiários de nível superior. São quatro vagas para início imediato além do cadastro reserva para estudantes de Comunicação Social nas habilitações de Jornalismo, Produção Audiovisual ou Design Gráfico, que estejam cursando a partir do segundo semestre.
Inscrições e Remuneração
As inscrições e provas on-line serão realizadas on-line, no site do CIEE, até 12:00 horas de 15 de dezembro de 2025.
O estágio é presencial, com carga horária de 20 horas semanais (4 horas diárias).
O valor da Bolsa-Auxílio mensal é de R$ 1.518,00, acrescido de Auxílio-Transporte no valor de R$ 269,42 por mês.
Requisitos
O estágio destina-se exclusivamente a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior conveniadas com o CIEE. O candidato deve ter no mínimo 16 anos completos na data de início do estágio.
Fica assegurada a reserva de 10% das vagas oferecidas para pessoas com deficiência, conforme a Lei do Estágio. Os candidatos que se declararem deficientes participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os demais no que se refere ao critério de avaliação e à nota mínima exigida.
Processo Seletivo
A seleção conta com duas fases:
-
Primeira Fase: Aplicação de uma prova objetiva on-line, composta por 15 questões de múltipla escolha.
Segunda Fase: Entrevista e redação na Câmara Municipal de Taubaté para os candidatos aprovados na primeira fase.
O conteúdo programático da prova objetiva inclui Português (Interpretação de texto, Sintaxe, Concordância, Regência e Crase), Informática (Microsoft Windows, Google Documentos, Planilhas e Apresentações, GMail e Hardware) e Conhecimentos Gerais (Meio ambiente, cidadania, História, geografia, Cultura, sociedade e Atualidades).