28 de novembro de 2025
RECEPTAÇÃO

Homem é preso e duas motos são recuperadas em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Motos estavam na casa do suspeito
Motos estavam na casa do suspeito

Policiais Militares da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens por receptação na noite de quarta-feira (26), em Caçapava. Duas motocicletas foram apreendidas na ação. A ocorrência foi registrada no bairro Vila Paraíba após denúncia anônima de que as motos estariam em uma residência.

Em diligência ao local, a equipe localizou os veículos e constatou que um era produto de roubo e o outro de furto.

O morador do imóvel alegou que apenas guardava as motocicletas, que já estavam ali há 4 dias, e que receberia R$ 150 por isso.

O suspeito e as motocicletas foram encaminhados ao Distrito Policial de Caçapava, onde foi elaborado auto de prisão em flagrante pelo crime de Receptação, com fiança arbitrada.

