Policiais Militares da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens por receptação na noite de quarta-feira (26), em Caçapava. Duas motocicletas foram apreendidas na ação. A ocorrência foi registrada no bairro Vila Paraíba após denúncia anônima de que as motos estariam em uma residência.

Em diligência ao local, a equipe localizou os veículos e constatou que um era produto de roubo e o outro de furto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp