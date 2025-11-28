O Vale do Paraíba tem nove cidades entre as 130 mais empregadoras do estado de São Paulo, considerando o saldo de emprego dos últimos 12 meses, de novembro de 2024 a outubro de 2025, segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.
São José dos Campos subiu uma posição e tornou-se a quinta cidade do estado com mais empregos gerados em um ano, registrando saldo de 7.276 postos de trabalho.
A lista é liderada pela capital São Paulo, com 101,2 mil empregos em 2025, e segue com Osasco (26,3 mil), Guarulhos (16,2 mil) e Barueri (8.582).
Taubaté melhorou quatro posições e aparece na 13ª colocação da lista estadual, com 4.435 empregos abertos nos últimos 12 meses.
Jacareí é a terceira cidade do Vale mais bem ranqueada no estado, na posição de número 43 do ranking, com 1.404 vagas abertas em um ano. A cidade caiu duas posições ante a lista anterior, quando estava no 41º lugar.
A região tem mais seis cidades entre as 130 primeiras colocadas do estado de São Paulo: Guaratinguetá (1.188 empregos / 49ª posição), Caçapava (559 / 97ª), Pindamonhangaba (462 / 110ª), Aparecida (417 / 122ª), Campos do Jordão (401 / 127) e Ubatuba (399 / 130).
O Vale do Paraíba gerou 20.406 empregos em 2025, de janeiro a outubro. A região mantém saldo positivo em todos os meses deste ano, com exceção de janeiro, mês com saldo negativo de 260 postos de trabalho.
Nos últimos 12 meses, a região registra 17.100 empregos gerados. Embora positivos, os números foram menores na comparação com o mesmo período do ano passado, que teve 25.455 no acumulado de janeiro a outubro.