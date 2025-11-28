O Vale do Paraíba tem nove cidades entre as 130 mais empregadoras do estado de São Paulo, considerando o saldo de emprego dos últimos 12 meses, de novembro de 2024 a outubro de 2025, segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

São José dos Campos subiu uma posição e tornou-se a quinta cidade do estado com mais empregos gerados em um ano, registrando saldo de 7.276 postos de trabalho.