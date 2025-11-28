Policiais Militares atenderam a uma ocorrência de violência doméstica em Caraguatatuba com a prisão do agressor. A ação aconteceu na quinta-feira (27), no bairro Olaria.
No local, a equipe encontrou a vítima, que relatou que o homem teria quebrado a porta e a janela, invadido a casa e, na sequência, fugido com pertences dela.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Enquanto o boletim de ocorrência era elaborado, o homem retornou ao local e confessou o crime, alegando vingança.
Com base nos fatos, a equipe deu voz de prisão e conduziu o preso e a solicitante para a Delegacia da Mulher, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.