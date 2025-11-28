Policiais Militares atenderam a uma ocorrência de violência doméstica em Caraguatatuba com a prisão do agressor. A ação aconteceu na quinta-feira (27), no bairro Olaria.

No local, a equipe encontrou a vítima, que relatou que o homem teria quebrado a porta e a janela, invadido a casa e, na sequência, fugido com pertences dela.

