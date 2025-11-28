28 de novembro de 2025
PROCURADO

Estelionatário da Bahia é preso em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça. A ação aconteceu na quinta-feira (27), às 11h55, durante patrulhamento pela rua José Policarpo Tabione, quando abordaram um homem em atitude suspeita.

Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, em consulta ao sistema, constatou-se que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de estelionato, emitido pela Justiça do Estado da Bahia.

Diante dos fatos, o procurado foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

