Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça. A ação aconteceu na quinta-feira (27), às 11h55, durante patrulhamento pela rua José Policarpo Tabione, quando abordaram um homem em atitude suspeita.

Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, em consulta ao sistema, constatou-se que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de estelionato, emitido pela Justiça do Estado da Bahia.

