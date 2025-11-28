Habilidoso com trabalhos manuais, Gabriel Alves Vitor, 28 anos, tinha o sonho de um dia ser pai. Ele já havia experimentado a sensação de ter um enteado, filho de uma companheira com quem ele morou por um tempo. Mas a vontade era mesmo de ter um filho. Contudo, Gabriel não viveu o suficiente para se tornar pai.

Ele morreu nas proximidades do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) da Avenida dos Evangélicos, no Campo dos Alemães, região sul de São José dos Campos, na manhã de quarta-feira (19).