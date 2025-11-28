28 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

FLAGRANTE

Procurado é preso com drogas em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Em uma operação conjunta no bairro Jardim América, o Canil do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e o GRP (Grupo de Pronta Resposta) do 3º Baep prenderam um indivíduo procurado pela Justiça.

A ação aconteceu na terça-feira (25), por volta das 16h45, quando um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas após ser encontrado, em sua residência, com cocaína a granel e maconha. Além do flagrante, foi constatado que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Com ele foram apreendidos:

  • 0,241 kg de cocaína
  • 0,025 kg de maconha
  • duas balanças de precisão
  • um celular Infinity

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

