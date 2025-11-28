Depois de iluminar as ruas e atrair grande público em São José dos Campos e Caçapava, a Caravana de Natal Coca-Cola vai para Campos do Jordão, próxima parada da turnê 2025 no Vale do Paraíba, com desfile marcado para domingo (30), às 19h, levando caminhões temáticos e Papai Noel pelas principais avenidas turísticas da cidade.
A passagem da Caravana de Natal Coca-Cola em Campos do Jordão encerra um “circuito natalino” na região: nessa quinta-feira (27), o comboio iluminado desfilou em São José dos Campos, em novo trajeto pela região central e zona leste, e, mais tarde, estreou em Caçapava pela primeira vez, onde o público lotou calçadas e avenidas para acompanhar os caminhões vermelhos.
Em Campos do Jordão, a Caravana de Natal Coca-Cola em Campos do Jordão integra a programação do Natal dos Sonhos 2025, projeto que expandiu a decoração natalina, tecnologias imersivas e atrações culturais em diferentes pontos da cidade.
O desfile da Caravana de Natal Coca-Cola em Campos do Jordão está confirmado para domingo, 30 de novembro, a partir das 19h. O comboio iluminado deve percorrer ruas centrais e turísticas, conectando bairros como Abernéssia e regiões próximas à Vila Capivari.
De acordo com o trajeto divulgado pela organização da turnê, o roteiro previsto da Caravana de Natal Coca-Cola em Campos do Jordão inclui: avenida Dr. Januário Miraglia, avenida Frei Orestes Girardi, avenida Emílio Ribas, avenida José de Oliveira Damas, praça Castro Alves e avenida Tassaburo Yamaguchi.
O percurso pode sofrer ajustes de acordo com as condições de trânsito e operação. A recomendação é que moradores e turistas acompanhem, no dia do evento, as atualizações nos canais oficiais da Coca-Cola, da Prefeitura e perfis locais de Campos do Jordão.
São José dos Campos.
Em São José dos Campos, a Caravana de Natal Coca-Cola passou nessa quinta (27), com saída às 18h, a partir do Shibata Oriente, em um trajeto que cruzou avenidas importantes do Centro e da zona leste, como 9 de Julho e Juscelino Kubitschek, encerrando na Avenida Monsenhor Dutra. A cidade já tem tradição em receber o comboio, que voltou a integrar a programação cultural ao lado das Caravanas do Natal Iluminado.
Mais uma vez, o público joseense se espalhou pelas calçadas ao longo da rota para ver de perto a Caravana, reforçando a conexão afetiva da cidade com o evento natalino.