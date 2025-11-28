Depois de iluminar as ruas e atrair multidões em São José dos Campos e Caçapava, a Caravana de Natal Coca-Cola vai para Campos do Jordão, próxima parada da turnê 2025 no Vale do Paraíba, com desfile marcado para domingo (30), às 19h, levando caminhões temáticos e Papai Noel pelas principais avenidas turísticas da cidade.

A passagem da Caravana de Natal Coca-Cola em Campos do Jordão encerra um “circuito natalino” na região: nessa quinta-feira (27), o comboio iluminado desfilou em São José dos Campos, em novo trajeto pela região central e zona leste, e, mais tarde, estreou em Caçapava pela primeira vez, onde o público lotou calçadas e avenidas para acompanhar os caminhões vermelhos.