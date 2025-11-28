"Amor da minha vida!". Com essas palavras, o vereador Alberto Barreto (PRD), de Taubaté, iniciou a postagem nesta quarta-feira (26), um dia após a morte de sua esposa, Maria Angélica Pavan, um dia antes, aos 61 anos.

Em uma declaração cheia de ternura, amor e acompanhada por uma foto dos dois, Barreto destacou os bons momentos vividos. O parlamentar descreveu o quanto o sorriso da companheira iluminou sua vida.