"Amor da minha vida!". Com essas palavras, o vereador Alberto Barreto (PRD), de Taubaté, iniciou a postagem nesta quarta-feira (26), um dia após a morte de sua esposa, Maria Angélica Pavan, um dia antes, aos 61 anos.
Em uma declaração cheia de ternura, amor e acompanhada por uma foto dos dois, Barreto destacou os bons momentos vividos. O parlamentar descreveu o quanto o sorriso da companheira iluminou sua vida.
No texto, Barreto direcionou suas palavras diretamente à esposa, reforçando o vínculo que permanecerá vivo mesmo após a partida:
“Amor da minha vida!
Maria Angélica, a minha lembrança de você será sempre o brilho do seu sorriso, que iluminou meus dias e vai continuar guiando meus passos, mesmo na dor da sua partida.
Que Deus a abençoe e te receba de braços abertos
Maria Angélica Pavan, 17/08/1964 - 25/11/2025.”
A homenagem rapidamente gerou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Taubaté. Nos comentários, não faltaram palavras de apoio e solidariedade ao vereador, que era frequentemente visto ao lado da esposa em eventos públicos.
“Meus sentimentos meu amigo!! Que Deus a receba e conforte o seu coração”, escreveu o prefeito de Taubaté, Sergio Victor (Novo).
Durante o velório de Maria Angélica, o vereador passou mal e sofreu um AVC. Ele, então, foi levado à UTI do Hospital Regional, onde foi atendido e segue internado. Apesar da gravidade, ele não ficou com sequelas e já se recupera no quarto.