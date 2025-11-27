O vereador Alberto Barreto (PRD), de Taubaté, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (27), para agradecer as mensagens e demonstrações de carinho que tem recebido. Ele passou mal durante o velório da esposa, Maria Angélica Pavan, nesta última quarta-feira (26) e teve um AVC. Assim, foi internado na UTI do Hospital Regional, onde se recupera, sem seqüelas graves. Desde então, vem sendo acompanhado por familiares, amigos e apoiadores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na postagem, Barreto destacou a importância do apoio neste momento delicado. “Agradeço imensamente a todos que tiraram um tempinho para perguntar, orar e me mandar uma mensagem”, escreveu.