27 de novembro de 2025
SAÚDE

Após AVC, vereador Alberto Barreto agradece apoio dos amigos

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Vereador Alberto Barreto no hospital
Vereador Alberto Barreto no hospital

O vereador Alberto Barreto (PRD), de Taubaté, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (27), para agradecer as mensagens e demonstrações de carinho que tem recebido.  Ele passou mal durante o velório da esposa, Maria Angélica Pavan, nesta última quarta-feira (26) e teve um AVC. Assim, foi internado na UTI do Hospital Regional, onde se recupera, sem seqüelas graves. Desde então, vem sendo acompanhado por familiares, amigos e apoiadores.

Na postagem, Barreto destacou a importância do apoio neste momento delicado. “Agradeço imensamente a todos que tiraram um tempinho para perguntar, orar e me mandar uma mensagem”, escreveu.

Apesar da tragédia que vive, ainda conseguiu fazer um comentário bem-humorado. “Me falaram pra não pensar mais em política e me colocaram no quarto”, disse.

 

