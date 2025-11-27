27 de novembro de 2025
Santos x Sport: Onde assistir e tudo sobre o duelo decisivo

Santos encara um jogo daqueles que fazem a Vila Belmiro pulsar nesta sexta-feira (28), às 21h30, diante do Sport, pela 36ª rodada do Brasileirão. Em meio à pressão para fugir do Z-4, o Peixe tenta reencontrar o caminho das vitórias e respirar um pouco mais aliviado neste fim de temporada.

Sem poder contar com Neymar, que segue no departamento médico, o Santos entra em campo com a responsabilidade de mudar um cenário incômodo: apenas um triunfo nos últimos cinco compromissos. A partida traz aquela aura de final antecipada, onde cada lance parece conversar com o destino e cada ataque carrega o peso da esperança.

Do outro lado, o Sport, já rebaixado, chega leve, mas disposto a complicar a vida santista. A equipe pernambucana amarga cinco derrotas seguidas e tenta, ao menos, fechar o ano mostrando que ainda tem fôlego para incomodar.

Onde assistir o jogo Santos x Sport

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (de Brasília). A bola rola na Vila Belmiro, onde o Santos aposta no calor da torcida para empurrar o time rumo a três pontos que podem valer ouro.

Palpite para Santos x Sport

Lilly Nascimento: Santos 3 x 0 Sport

Prováveis escalações de Santos x Sport

Santos

Gabriel Brazão, Igor Vinicius (Mayke), Adonis Frías, Zé Ivaldo, Souza, Willian Arão, João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser, Barreal, Lautaro Díaz.

Sport

Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon, Luan Cândido, Oliveira, Rivera, Lucas Lima, Matheusinho, Léo Pereira, Pablo.

Arbitragem de Santos x Sport

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

