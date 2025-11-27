O Clássico do Vale entre Taubaté e São José na primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026 será disputado no estádio Joaquinzão, na oitava rodada do campeonato, dia 8 de fevereiro. A definição aconteceu nesta quinta-feira (27), após a FPF (Federação Paulista de Futebol), divulgar a tabela base do campeonato.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Assim, a data do jogo, embora seja no dia 8 de fevereiro, um domingo, poderá mudar para sábado, por exemplo, caso a diretoria do Burro da Central julgue interessante. Isso porque, nos próximos dias, a Federação Paulista irá divulgar as datas oficiais dos jogos e, em determinado tempo, será possível alterar a data.
Neste ano, o Clássico do Vale aconteceu logo na segunda rodada, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, com vitória do São José por 3 a 0. Agora, há essa inversão do mando de campo, já que a primeira fase é disputada em turno único.
Em 2025, Taubaté e São José se enfrentaram cinco vezes, entre Série A-2 e Copa Paulista. No período, a Águia ganhou três, o Burrão ganhou uma e houve um empate. No entanto, a única vitória taubateana foi, justamente, a mais importante. Nas quartas de final da Série A-2, o Taubaté venceu por 1 a 0, no jogo de volta, e se classificou para a semifinal.
Mas, como não conseguiu o acesso e perdeu a semifinal para o Primavera de Indaiatuba, seguirá na Série A-2 e os dois se enfrentarão de novo.
Atualmente, os dois times estão em pré-temporada e anunciando reforços. O Taubaté tem o comando do técnico Rogério Henrique, contratado no início da Copa Paulista. Do mesmo modo, o São José manteve o técnico Marcelo Marelli, que também chegou ao clube para a Copa Paulista de 2025.
Aliás, os dois times deverão de novo disputar a Copa Paulista no segundo semestre. Assim, ao menos mais dois Clássicos do Vale deverão acontecer.
Estreia
Na primeira rodada, a Águia visita o Linense, enquanto o Burro da Central visita o Sertãozinho. Os jogos, inicialmente, estão marcados para o dia 11 de janeiro.