O Clássico do Vale entre Taubaté e São José na primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026 será disputado no estádio Joaquinzão, na oitava rodada do campeonato, dia 8 de fevereiro. A definição aconteceu nesta quinta-feira (27), após a FPF (Federação Paulista de Futebol), divulgar a tabela base do campeonato.

Assim, a data do jogo, embora seja no dia 8 de fevereiro, um domingo, poderá mudar para sábado, por exemplo, caso a diretoria do Burro da Central julgue interessante. Isso porque, nos próximos dias, a Federação Paulista irá divulgar as datas oficiais dos jogos e, em determinado tempo, será possível alterar a data.