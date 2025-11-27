Uma estudante de 18 anos morreu após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) enquanto participava de um simulado escolar. A jovem, que cursava o 3º ano do Ensino Médio, passou mal durante a atividade e precisou de atendimento emergencial.

O caso ocorreu no Colégio Pessoa, em Franca (SP), na última quarta-feira (19). Gabriela Godói de Oliveira foi socorrida pelo Samu após apresentar o mal súbito durante a simulação de prova para vestibular.