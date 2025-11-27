27 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Gabriela Godói, 18 anos, morre após sofrer AVC durante simulado

Por Da Redação | Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Gabriela Godói, 18 anos
Gabriela Godói, 18 anos

Uma estudante de 18 anos morreu após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) enquanto participava de um simulado escolar. A jovem, que cursava o 3º ano do Ensino Médio, passou mal durante a atividade e precisou de atendimento emergencial.

O caso ocorreu no Colégio Pessoa, em Franca (SP), na última quarta-feira (19). Gabriela Godói de Oliveira foi socorrida pelo Samu após apresentar o mal súbito durante a simulação de prova para vestibular.

Em nota divulgada nas redes sociais, a escola lamentou a morte da aluna e destacou suas qualidades. “Gabriela foi uma jovem admirável, cuja presença iluminava a convivência escolar e deixará marcas de carinho, amizade e afeto em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, afirmou a instituição.

