O pastor Vanderlei de Oliveira foi condenado a 130 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável, produção de conteúdo sexual envolvendo menor e participação em concurso de pessoas. A sentença foi dada pela juíza Marcela Caetano da Costa.

Os fatos ocorreram em Anápolis, onde Vanderlei atuava como líder na Assembleia de Deus Ministério Bola de Fogo. A investigação revelou que ele se apresentava como pai espiritual e dizia incorporar anjos durante os atendimentos religiosos para manipular os fiéis. Assim, ele convencida vítimas emocionalmente fragilizadas a aceitar os abusos sob a justificativa de caráter espiritual.