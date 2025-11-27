O pastor Vanderlei de Oliveira foi condenado a 130 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável, produção de conteúdo sexual envolvendo menor e participação em concurso de pessoas. A sentença foi dada pela juíza Marcela Caetano da Costa.
Os fatos ocorreram em Anápolis, onde Vanderlei atuava como líder na Assembleia de Deus Ministério Bola de Fogo. A investigação revelou que ele se apresentava como pai espiritual e dizia incorporar anjos durante os atendimentos religiosos para manipular os fiéis. Assim, ele convencida vítimas emocionalmente fragilizadas a aceitar os abusos sob a justificativa de caráter espiritual.
A esposa do pastor, Maria de Lourdes dos Santos Oliveira, também foi condenada. As apurações indicaram que ela ajudava o marido a impedir que as vítimas denunciassem os crimes. Em alguns abusos, ela estava presente e mantinha silêncio, reforçando a confiança das vítimas no líder religioso.
A delegada Isabella Joy, que acompanhou o caso, afirmou que Vanderlei explorava especialmente pessoas com vulnerabilidades emocionais e problemas de saúde, aumentando a chance de cometer os crimes. A atuação do casal resultou em uma ampla investigação que reuniu diversos depoimentos e provas para sustentar a sentença.