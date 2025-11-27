27 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
JUSTIÇA

Pastor que 'incorporava anjos' é condenado a 130 anos por @bus0

Por Da Redação | Anápois (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Vanderlei de Oliveira
Vanderlei de Oliveira

O pastor Vanderlei de Oliveira foi condenado a 130 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável, produção de conteúdo sexual envolvendo menor e participação em concurso de pessoas. A sentença foi dada pela juíza Marcela Caetano da Costa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os fatos ocorreram em Anápolis, onde Vanderlei atuava como líder na Assembleia de Deus Ministério Bola de Fogo. A investigação revelou que ele se apresentava como pai espiritual e dizia incorporar anjos durante os atendimentos religiosos para manipular os fiéis. Assim, ele convencida vítimas emocionalmente fragilizadas a aceitar os abusos sob a justificativa de caráter espiritual.

A esposa do pastor, Maria de Lourdes dos Santos Oliveira, também foi condenada. As apurações indicaram que ela ajudava o marido a impedir que as vítimas denunciassem os crimes. Em alguns abusos, ela estava presente e mantinha silêncio, reforçando a confiança das vítimas no líder religioso.

A delegada Isabella Joy, que acompanhou o caso, afirmou que Vanderlei explorava especialmente pessoas com vulnerabilidades emocionais e problemas de saúde, aumentando a chance de cometer os crimes. A atuação do casal resultou em uma ampla investigação que reuniu diversos depoimentos e provas para sustentar a sentença.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários