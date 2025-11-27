A extensionista de cílios Geovana Lucia Paiva Rosa, de 18 anos, morreu após perder o controle da motocicleta que conduzia e colidir contra um poste. A jovem seguia para o trabalho quando sofreu o acidente.
O caso ocorreu no Bairro Shopping Park, em Uberlândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a moto atingiu uma pedra antes do impacto. Geovana havia adquirido o veículo há pouco mais de um mês e celebrava a conquista nas redes sociais. A batida aconteceu na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, na Zona Sul, e a morte foi constatada no local pela Polícia Militar.
O corpo foi encaminhado ao IML e liberado para a família. O sepultamento está marcado para esta quarta-feira (26), no Cemitério Campo do Bom Pastor.