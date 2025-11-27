27 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Geovana, 18 anos, atinge poste e morre 1 mês após comprar moto

Por Da Redação | Uberlândia (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Geovana Lucia Paiva Rosa, de 18 anos
Geovana Lucia Paiva Rosa, de 18 anos

A extensionista de cílios Geovana Lucia Paiva Rosa, de 18 anos, morreu após perder o controle da motocicleta que conduzia e colidir contra um poste. A jovem seguia para o trabalho quando sofreu o acidente.

O caso ocorreu no Bairro Shopping Park, em Uberlândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a moto atingiu uma pedra antes do impacto. Geovana havia adquirido o veículo há pouco mais de um mês e celebrava a conquista nas redes sociais. A batida aconteceu na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, na Zona Sul, e a morte foi constatada no local pela Polícia Militar.

O corpo foi encaminhado ao IML e liberado para a família. O sepultamento está marcado para esta quarta-feira (26), no Cemitério Campo do Bom Pastor.

