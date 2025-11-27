Júri condena autor de homicídio em ponto de ônibus em Jacareí a 15 anos de prisão pelo assassinato de Marcelo Paulino de Oliveira Júnior, de 25 anos, morto a tiros em 17 de outubro de 2024 enquanto aguardava o ônibus para ir trabalhar na Avenida Lucas Nogueira Garcez, no Jardim Esperança.

O caso de homicídio em ponto de ônibus em Jacareí foi investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da cidade e teve como réu Matheus Gabriel dos Santos, de 27 anos, que já havia confessado o crime durante o inquérito policial.