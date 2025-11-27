Júri condena autor de homicídio em ponto de ônibus em Jacareí a 15 anos de prisão pelo assassinato de Marcelo Paulino de Oliveira Júnior, de 25 anos, morto a tiros em 17 de outubro de 2024 enquanto aguardava o ônibus para ir trabalhar na Avenida Lucas Nogueira Garcez, no Jardim Esperança.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso de homicídio em ponto de ônibus em Jacareí foi investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da cidade e teve como réu Matheus Gabriel dos Santos, de 27 anos, que já havia confessado o crime durante o inquérito policial.
O crime aconteceu em plena manhã, em um ponto de ônibus movimentado no Jardim Esperança, em Jacareí, e causou pânico entre moradores e trabalhadores que passavam pelo local.
Júri condena autor de homicídio em ponto de ônibus em Jacareí: 15 anos de prisão
Em sessão do Tribunal do Júri de Jacareí, a Justiça condenou Matheus Gabriel dos Santos a 15 anos de prisão por homicídio qualificado e porte de arma de fogo. A sentença leva em conta a gravidade do homicídio em ponto de ônibus em Jacareí, cometido à curta distância, em via pública e em horário de grande circulação de pessoas.
De acordo com a Polícia Civil, investigadores da DIG de Jacareí foram ouvidos em plenário e detalharam toda a investigação que levou à prisão em flagrante do autor poucas horas depois do crime. A condenação encerra a etapa criminal do caso no primeiro grau, mas ainda cabe recurso da defesa.
O homicídio em ponto de ônibus em Jacareí teve grande repercussão na cidade, quando a reportagem noticiou a morte de Marcelo em reportagem sobre a discussão que terminou em assassinato na parada de ônibus da Avenida Lucas Nogueira Garcez, no Jardim Esperança.
Relembre o caso
Na manhã de 17 de outubro de 2024, por volta de 7h30, Marcelo Paulino de Oliveira Júnior aguardava o ônibus em um ponto da Avenida Lucas Nogueira Garcez, no Jardim Esperança, em Jacareí, quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta escura, que se aproximou e efetuou vários disparos de arma de fogo.
A vítima chegou a ser socorrida à Santa Casa de Jacareí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Testemunhas relataram que o autor do homicídio em ponto de ônibus em Jacareí usava camiseta de uma empresa da região, o que ajudou a Polícia Civil a iniciar rapidamente as diligências.
Segundo o delegado responsável pela DIG de Jacareí, os dois homens já tinham histórico de provocações e desentendimentos. O próprio Matheus relatou que vinha se desentendendo com Marcelo “por motivos fúteis” e que as provocações teriam se repetido nos dias anteriores ao crime, inclusive com xingamentos na rua.