A influenciadora Isabel Veloso, conhecida por compartilhar sua rotina de tratamento contra o câncer, foi internada na UTI após apresentar um quadro grave de excesso de magnésio no sangue. A jovem, diagnosticada com a doença em 2019, havia relatado ao pai, horas antes, dores intensas, dificuldade para respirar e medo pelo próprio estado de saúde.

A internação ocorreu em um hospital de Curitiba. Nas mensagens enviadas na quarta-feira (26), Isabel pediu perdão ao pai e disse sentir que havia “acabado com a própria vida”, demonstrando preocupação com o agravamento dos sintomas. Joelson respondeu tentando tranquilizá-la, pedindo calma até que os exames fossem concluídos.