A cantora gospel Adriana Lázara, de 28 anos, morreu após enfrentar complicações decorrentes de um osteossarcoma. Admirada pela firmeza na fé e pela determinação diante da doença, ela alimentava grandes sonhos — entre eles, o desejo de ser mãe.

De acordo com a pastora Magda Laís, melhor amiga da jovem, Adriana sempre demonstrou vontade intensa de viver. Mesmo sem perspectiva de engravidar, já havia escolhido o nome que daria ao futuro filho. A pastora relatou ao jornal POPULÁRIO que a cantora mantinha esperança e fazia planos, apesar das limitações impostas pelo tratamento. A situação dela também piorou depois da morte do pai.