A FPF (Federação Paulista de Futebol), divulgou nesta quinta-feira (27), a tabela básica da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026, que começa no dia 11 de janeiro, com a presença de Taubaté e São José. Mas, os clubes ainda irão definir os os horários dos jogos e algumas datas podem ser alteradas.

Na primeira rodada, a Águia visita o Linense, enquanto o Burro da Central visita o Sertãozinho. No regulamento, os 16 times se enfrentam em turno único, com os oito melhores se classificando para a segunda fase, dividida em dois quadrangulares.