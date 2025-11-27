27 de novembro de 2025
FUTEBOL REGIONAL

FPF divulga tabela básica da A-2 com São José e Taubaté

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Victor Cônsoli/EC Taubaté
A FPF (Federação Paulista de Futebol), divulgou nesta quinta-feira (27), a tabela básica da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026, que começa no dia 11 de janeiro, com a presença de Taubaté e São José. Mas, os clubes ainda irão definir os os horários dos jogos e algumas datas podem ser alteradas.

Na primeira rodada, a Águia visita o Linense, enquanto o Burro da Central visita o Sertãozinho. No regulamento, os 16 times se enfrentam em turno único, com os oito melhores se classificando para a segunda fase, dividida em dois quadrangulares.

Os dois primeiros de cada quadrangular vão à semifinal, que será em mata-mata e que definirá os dois finalista, com o acesso garantido. Os dois últimos caem para a Série A-3.

Confira os jogos de Taubaté e São José, com o Clássico do Vale no dia 8 de fevereiro, no Joaquinzão:

11/1

Linense x São José

Sertãozinho x Taubaté

14/1

São José x Grêmio Prudente

Taubaté x Oeste

18/1

São José x Juventus

Inter de Limeira x Taubaté

21/1

Oeste x São José

Juventus x Taubaté

25/1

Taubaté x Ferroviária

São José x Monte Azul

28/1

São Bento x São José

Linense x Taubaté

1/2

São José x Inter de LImeira

Taubaté x Ituano

8/2

Taubaté x São José

11/2

XV de Piracicaba x São José

Votuporanguense x Taubaté

14/2

São José x Água Santa

Taubaté x Monte Azul

18/2

São José x Ferroviária

Taubaté x Santo André

22/2

Santo André x São José

Água Santa x Taubaté

25/2

São José x Ituano

Taubaté x XV de Piracicaba

1/3

Votuporanguense x São José

São Bento x Taubaté

7/3

São José x Sertãozinho

Taubaté x Grêmio Prudente

