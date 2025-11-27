A FPF (Federação Paulista de Futebol), divulgou nesta quinta-feira (27), a tabela básica da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026, que começa no dia 11 de janeiro, com a presença de Taubaté e São José. Mas, os clubes ainda irão definir os os horários dos jogos e algumas datas podem ser alteradas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na primeira rodada, a Águia visita o Linense, enquanto o Burro da Central visita o Sertãozinho. No regulamento, os 16 times se enfrentam em turno único, com os oito melhores se classificando para a segunda fase, dividida em dois quadrangulares.
Os dois primeiros de cada quadrangular vão à semifinal, que será em mata-mata e que definirá os dois finalista, com o acesso garantido. Os dois últimos caem para a Série A-3.
Confira os jogos de Taubaté e São José, com o Clássico do Vale no dia 8 de fevereiro, no Joaquinzão:
11/1
Linense x São José
Sertãozinho x Taubaté
14/1
São José x Grêmio Prudente
Taubaté x Oeste
18/1
São José x Juventus
Inter de Limeira x Taubaté
21/1
Oeste x São José
Juventus x Taubaté
25/1
Taubaté x Ferroviária
São José x Monte Azul
28/1
São Bento x São José
Linense x Taubaté
1/2
São José x Inter de LImeira
Taubaté x Ituano
8/2
Taubaté x São José
11/2
XV de Piracicaba x São José
Votuporanguense x Taubaté
14/2
São José x Água Santa
Taubaté x Monte Azul
18/2
São José x Ferroviária
Taubaté x Santo André
22/2
Santo André x São José
Água Santa x Taubaté
25/2
São José x Ituano
Taubaté x XV de Piracicaba
1/3
Votuporanguense x São José
São Bento x Taubaté
7/3
São José x Sertãozinho
Taubaté x Grêmio Prudente