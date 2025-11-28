A Flim (Festa Literomusical de São José dos Campos) começa nesta sexta-feira (28) e segue até domingo (30), no Parque Vicentina Aranha, na região central da cidade, com risco de esvaziamento. A festa acontece após ter sido adiada em setembro, depois do cancelamento da participação da jornalista e escritora Milly Lacombe, que provocou a desistência em massa de convidados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nos próximos três dias, a Flim contará com 10 mesas literárias, sendo cinco gerais e cinco para o lançamento de livros de autores locais (veja programação abaixo). O tema da 11ª edição do evento é “Voam as Palavras no Parque das Letras”.