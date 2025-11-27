O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), ajuizou uma ação para pedir que o Tribunal de Justiça considere inconstitucionais trechos da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026 que foram incluídos na norma por meio de emendas aprovadas pela Câmara.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nessa semana, o desembargador Flavio Abramovici, relator do processo no TJ, concedeu uma liminar para suspender a eficácia desses trechos, que preveem a execução obrigatória de emendas impositivas e também prazos para esses repasses, além de delimitar o uso do recurso obtido pela Prefeitura com a venda de imóveis.