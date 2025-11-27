O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), ajuizou uma ação para pedir que o Tribunal de Justiça considere inconstitucionais trechos da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026 que foram incluídos na norma por meio de emendas aprovadas pela Câmara.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nessa semana, o desembargador Flavio Abramovici, relator do processo no TJ, concedeu uma liminar para suspender a eficácia desses trechos, que preveem a execução obrigatória de emendas impositivas e também prazos para esses repasses, além de delimitar o uso do recurso obtido pela Prefeitura com a venda de imóveis.
Na decisão, o relator apontou que, em "cognição sumária", os trechos da norma "alteraram substancialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026", com "violação, em tese, à matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo".
Para justificar a liminar, o relator ressaltou ainda "o perigo de dano em razão do eventual impacto financeiro ao orçamento municipal para o ano subsequente".
O mérito da ação será analisado posteriormente pelo Órgão Especial, que é composto por 25 desembargadores. Ainda não há data marcada para o julgamento.
Emendas.
Propostas pela Comissão de Finanças e Orçamento, as emendas foram aprovadas por unanimidade em junho, junto ao projeto da LDO, que é de autoria do prefeito.
Em julho, Sérgio vetou os trechos referentes às emendas, sob a justificativa de que apenas o prefeito poderia legislar a respeito da administração do município.
Também por unanimidade, os vereadores derrubaram o veto de Sérgio em setembro. Na sequência, os trechos foram promulgados pela Câmara e passaram a fazer parte da LDO de 2026.
Repercussão.
Questionada pela reportagem, a Prefeitura não havia se manifestado sobre a ação até a publicação do texto. O espaço segue aberto.
A Câmara afirmou que "ainda não foi intimada a respeito da liminar, razão pela qual analisará o caso oportunamente quando receber a comunicação proveniente" do tribunal.
O vereador Douglas Carbonne (Solidariedade), que integra a Comissão de Finanças, criticou a ação movida pelo prefeito. "Ambas emendas foram elaboradas de forma técnica. Uma para garantir que o valor arrecadado com a venda dos imóveis da Prefeitura fosse utilizado para pagar dívidas, pois essa é a justificativa do prefeito para vender os imóveis. Ou ele está mentindo de novo? E a outra emenda foi feita para referendar o que já está na Lei Orgânica do Município, como forma de esclarecimento. Ou seja, já existe a obrigação legal da execução das emendas impositivas ao orçamento".