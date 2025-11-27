A economia do Vale do Paraíba desacelerou em outubro e gerou 548 empregos no mês, contra 2.061 em setembro, uma redução de 73%. O resultado fez com que a região chegasse a 20.406 postos de trabalho no ano, de janeiro a outubro.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, e foram divulgados nesta quinta-feira (27).