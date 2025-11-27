A economia do Vale do Paraíba desacelerou em outubro e gerou 548 empregos no mês, contra 2.061 em setembro, uma redução de 73%. O resultado fez com que a região chegasse a 20.406 postos de trabalho no ano, de janeiro a outubro.
Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, e foram divulgados nesta quinta-feira (27).
Nos últimos 12 meses, a região registra 17.100 empregos gerados. Embora positivos, os números foram menores na comparação com o mesmo período do ano passado, que teve 2.754 empregos abertos em outubro e 25.455 no acumulado de janeiro a outubro.
Com exceção de janeiro, mês com saldo negativo de 260 empregos no Vale, todos os demais meses tiveram resultado positivo: fevereiro (4.252 – recorde de vagas no ano), março (1.668), abril (3.996), maio (1.746), junho (2.825), julho (629), agosto (2.941), setembro (2.061) e outubro (548).
Cidades.
Trinta cidades do Vale tiveram saldo positivo de emprego nos 10 meses do ano. A liderança do ranking continua com São José dos Campos, com saldo de 8.599 postos de trabalho no período.
Taubaté encerrou os 10 meses com 4.331 empregos gerados e na segunda colocação do ranking da região. Na sequência, aparecem Jacareí (2.469), Guaratinguetá (1.346), Caçapava (785) e Pindamonhangaba (774).
Nove cidades não conseguiram alcançar saldo positivo de janeiro a outubro, com destaque negativo para Caraguatatuba (-356), Cruzeiro (-232) e Ubatuba (-164).