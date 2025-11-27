Taubaté fechou o mês de outubro com 1.057 crianças fora das creches municipais. O balanço foi divulgado esse mês no site da Prefeitura.
Dessas crianças, 991 devem ser contempladas no início de 2026 e outras 66 aguardam por vagas - confira aqui a lista de convocações para berçário, para maternal 1 e para maternal 2.
No fim de julho, a fila de espera por uma vaga nas creches municipais tinha 466 nomes. Ou seja, em três meses, o número de crianças não atendidas aumentou 117% - desde o fim de 2024, a matrícula para crianças a partir dos quatro meses de idade pode ser feita apenas nos meses de janeiro, abril, julho e outubro.
Promessa.
Na campanha eleitoral de 2024, o agora prefeito Sérgio Victor (Novo) prometeu "zerar a fila de espera por vagas em creches" por meio de "parcerias com a iniciativa privada". Até agora, nenhuma parceria foi firmada com essa finalidade.
Em outubro, a Prefeitura abriu uma licitação que previa criar mais 720 vagas na rede municipal, sendo 180 em creches e 540 no ensino fundamental, por meio de ampliações de escolas. O contrato poderia custar até R$ 10,9 milhões, mas o certame foi suspenso "para reanálise de alguns elementos e posterior republicação".