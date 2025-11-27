Taubaté fechou o mês de outubro com 1.057 crianças fora das creches municipais. O balanço foi divulgado esse mês no site da Prefeitura.

Dessas crianças, 991 devem ser contempladas no início de 2026 e outras 66 aguardam por vagas - confira aqui a lista de convocações para berçário, para maternal 1 e para maternal 2.