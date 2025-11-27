A Justiça de São José dos Campos negou, nesta terça-feira (25), o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Heitor Rabelo Stetner, de 37 anos, preso preventivamente pelo acidente que matou Matheus Helfstein, de 20 anos, e feriu um motorista de aplicativo na Rodovia Presidente Dutra.

A decisão foi assinada pela juíza Rachid Vaz de Almeida, que afirmou no documento não haver irregularidades ou abuso de poder na decretação da prisão preventiva, ao contrário do alegado pela defesa.