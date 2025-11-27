O motorista de uma carreta ficou preso nas ferragens do veículo em um acidente na tarde desta quinta-feira (27), na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 97, em Pindamonhangaba, por volta de 16h30, provavelmente uma colisão entre duas carretas.