OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
COLISÃO

AGORA: Caminhoneiro fica preso nas ferragens em acidente no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Lucio Caio
Local do acidente na Via Dutra
O motorista de uma carreta ficou preso nas ferragens do veículo em um acidente na tarde desta quinta-feira (27), na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 97, em Pindamonhangaba, por volta de 16h30, provavelmente uma colisão entre duas carretas.

“Rodovia totalmente interditada no sentido SP para a retirada do condutor das ferragens”, informou a PRF.

O congestionamento é de cerca de 10 km, seguindo até o pedágio do km 87 da Via Dutra.

* Matéria em atualização

