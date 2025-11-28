A RMVale terá um fim de semana marcado pelo calor, variação de nuvens e presença de névoa ao amanhecer em diversas cidades. Os dados são do Climatempo e indicam condições estáveis para a maior parte da região, com exceção do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira, onde há possibilidade de chuva em certos períodos.
São José dos Campos
Em São José dos Campos, o sábado será de mínima de 16°C e máxima de 30°C, com sol, algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu fica limpo.
No domingo, a temperatura sobe para 32°C, novamente com mínima de 16°C. O dia será de sol com muitas nuvens, e a noite terá aumento significativo de nebulosidade, mas sem previsão de chuva.
Taubaté
Taubaté terá um sábado com sol entre muitas nuvens, mínima de 16°C e máxima de 31°C, além de névoa ao amanhecer e noite com céu limpo.
No domingo, a cidade amanhece com nevoeiro, e as temperaturas variam entre 16°C e 33°C. O dia será ensolarado, com aumento de nuvens à noite.
Guaratinguetá
O sábado em Guaratinguetá será de sol com algumas nuvens, mínima de 17°C e máxima de 31°C, sem previsão de chuva.
No domingo, o calor aumenta e a máxima pode chegar a 34°C, com manhã de sol e poucas nuvens. A tarde será ensolarada e a noite terá nebulosidade reduzida.
Caraguatatuba
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá variação de tempo. No sábado, o dia começa com sol e aumento de nuvens; a máxima será de 29°C e a chance de chuva chega a 40% com pancadas à tarde. À noite, o céu volta a abrir.
O domingo segue no mesmo padrão: sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva durante a noite, com temperaturas entre 19°C e 29°C.
Campos do Jordão
Na Serra, Campos do Jordão enfrenta maior instabilidade. No sábado, a previsão é de sol, pancadas de chuva e trovoadas, com mínima de 13°C e máxima de 26°C, além de nevoeiro à noite.
No domingo, as condições ficam mais firmes: o dia será ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e temperaturas entre 14°C e 28°C, mas sem previsão de chuva.