A RMVale terá um fim de semana marcado pelo calor, variação de nuvens e presença de névoa ao amanhecer em diversas cidades. Os dados são do Climatempo e indicam condições estáveis para a maior parte da região, com exceção do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira, onde há possibilidade de chuva em certos períodos.

São José dos Campos

Em São José dos Campos, o sábado será de mínima de 16°C e máxima de 30°C, com sol, algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu fica limpo.

No domingo, a temperatura sobe para 32°C, novamente com mínima de 16°C. O dia será de sol com muitas nuvens, e a noite terá aumento significativo de nebulosidade, mas sem previsão de chuva.

Taubaté