INCIDENTE

VÍDEO: Carga de cerveja cai de carreta e interdita Dutra no Vale

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PRF
Carga caiu da carreta na Via Dutra, no trecho do Vale do Paraíba
Carga caiu da carreta na Via Dutra, no trecho do Vale do Paraíba

Uma carga de cerveja caiu de uma carreta na rodovia Presidente Dutra, na divisa entre Cruzeiro e Cachoeira Paulista, na tarde desta quinta-feira (27). O incidente provocou interdição de uma faixa da estrada, por volta das 15h.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a queda da carga ocorreu no km 33,7, na pista sentido Rio de Janeiro. A carga caiu sem que houvesse acidente envolvendo a carreta. Não houve feridos.

Vídeo mostra pessoas levando parte da carga caída da carrreta. A PRF informou que uma faixa da Dutra precisou ser interditada no local. O tráfego fluiu pela faixa ao lado.

