Uma carga de cerveja caiu de uma carreta na rodovia Presidente Dutra, na divisa entre Cruzeiro e Cachoeira Paulista, na tarde desta quinta-feira (27). O incidente provocou interdição de uma faixa da estrada, por volta das 15h.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a queda da carga ocorreu no km 33,7, na pista sentido Rio de Janeiro. A carga caiu sem que houvesse acidente envolvendo a carreta. Não houve feridos.