O Tribunal de Justiça agendou para o dia 10 de dezembro o julgamento da ação contra a Emenda à Lei Orgânica de São José dos Campos que permitia que a Prefeitura alterasse a destinação de áreas verdes ou institucionais - a alteração na norma entrou em vigor em maio desse ano, mas teve a eficácia suspensa pelo TJ no mesmo mês.

A ação será julgada Órgão Especial do tribunal, que é composto por 25 desembargadores. No processo, o partido Cidadania alegou que a emenda foi promulgada "sem que fossem realizadas audiências públicas, sem quaisquer estudos técnicos, sem participação social e participação de conselhos, grupos, entidades ou associações representativas com interesse no planejamento municipal, tampouco houve apreciação popular a fim de verificar se as medidas atendem aos interesses da comunidade local", violando as Constituições Estadual e Federal e a própria Lei Orgânica Municipal.