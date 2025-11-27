Condenado a 30 anos de prisão por estupro de vulnerável, um homem de 54 anos foi preso na região central de São José dos Campos, na manhã dessa quarta-feira (26). Os policiais cumpriram mandado de prisão e capturaram o foragido em uma casa no na Rua Guararapes, no bairro Monte Castelo.
Segundo a Polícia Civil, uma denúncia anônima informou que o foragido estava em São José dos Campos. Constava contra ele um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, da comarca de Baependi (MG).
Os policiais foram até o local e abordaram o suspeito, cuja identidade foi confirmada pela polícia. Após ser preso, o homem informou espontaneamente que o mandado decorre de uma condenação a 30 anos de prisão. Disse ainda que está tentando recurso em tribunais superiores contra a decisão.
“Recebemos denúncia de um procurado da Justiça pelo crime grave de estupro de vulnerável, com uma condenação alta. Conseguimos localizar esse procurado [em São José], que está preso”, disse o policial Alexandre Pereira, de São José dos Campos.
O homem foi preso e encaminhado à Cadeia Pública de Caçapava, ficando à disposição da Justiça.