27 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA O VÍDEO

Condenado a 30 anos por estupro de vulnerável é preso em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Momento em que o foragido é preso pela Polícia Civil em São José
Momento em que o foragido é preso pela Polícia Civil em São José

Condenado a 30 anos de prisão por estupro de vulnerável, um homem de 54 anos foi preso na região central de São José dos Campos, na manhã dessa quarta-feira (26). Os policiais cumpriram mandado de prisão e capturaram o foragido em uma casa no na Rua Guararapes, no bairro Monte Castelo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Civil, uma denúncia anônima informou que o foragido estava em São José dos Campos. Constava contra ele um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, da comarca de Baependi (MG).

Os policiais foram até o local e abordaram o suspeito, cuja identidade foi confirmada pela polícia. Após ser preso, o homem informou espontaneamente que o mandado decorre de uma condenação a 30 anos de prisão. Disse ainda que está tentando recurso em tribunais superiores contra a decisão.

“Recebemos denúncia de um procurado da Justiça pelo crime grave de estupro de vulnerável, com uma condenação alta. Conseguimos localizar esse procurado [em São José], que está preso”, disse o policial Alexandre Pereira, de São José dos Campos.

O homem foi preso e encaminhado à Cadeia Pública de Caçapava, ficando à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários