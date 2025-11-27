Um empresário de Guaratinguetá foi um dos alvos da Operação Poço de Lobato, deflagrada nesta quinta-feira (27) pela Receita Federal e órgãos parceiros para combater esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

O grupo investigado mantém relações financeiras com empresas e pessoas ligadas à Operação Carbono Oculto, realizada em agosto de 2025, e figura como o maior devedor contumaz do país, com débitos superiores a R$ 26 bilhões.