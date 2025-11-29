A Universidade do Vale do Paraíba (Univap) aplica neste domingo, 30 de novembro, a prova presencial do Vestibular 2026, no Campus Urbanova, em São José dos Campos. A abertura dos portões está prevista para as 8h, e a avaliação será realizada das 9h às 12h.

Para recepcionar candidatos e acompanhantes, a instituição preparou uma programação especial no salão nobre da Capela Universitária. Às 8h45, a comissão organizadora conduzirá os inscritos às salas de prova.

Enquanto os candidatos realizam o exame, pais e demais acompanhantes participarão do Uni+, programa criado em 2023 para aproximar as famílias da Universidade. A iniciativa inclui café da manhã no Centro de Planejamento e Desenvolvimento da Educação (Ceplade), no Bloco 8, com a presença de diretores e coordenadores, que estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre cursos, carreira, funcionamento acadêmico e processos de matrícula.