A Universidade do Vale do Paraíba (Univap) aplica neste domingo, 30 de novembro, a prova presencial do Vestibular 2026, no Campus Urbanova, em São José dos Campos. A abertura dos portões está prevista para as 8h, e a avaliação será realizada das 9h às 12h.
Para recepcionar candidatos e acompanhantes, a instituição preparou uma programação especial no salão nobre da Capela Universitária. Às 8h45, a comissão organizadora conduzirá os inscritos às salas de prova.
Enquanto os candidatos realizam o exame, pais e demais acompanhantes participarão do Uni+, programa criado em 2023 para aproximar as famílias da Universidade. A iniciativa inclui café da manhã no Centro de Planejamento e Desenvolvimento da Educação (Ceplade), no Bloco 8, com a presença de diretores e coordenadores, que estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre cursos, carreira, funcionamento acadêmico e processos de matrícula.
Equipes da Univap também prestarão informações sobre bolsas de estudo, valores de cursos e serviços oferecidos aos futuros estudantes.
Os visitantes poderão ainda conhecer a infraestrutura das cinco faculdades da instituição — Ciências da Saúde; Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação; Direito; Educação e Artes; e Engenharias, Arquitetura e Urbanismo. Para o tour, dois micro-ônibus do sistema de transporte acadêmico estarão disponíveis.
A Univap, como instituição comunitária, destaca que reinveste integralmente seus recursos no aprimoramento de laboratórios, infraestrutura, ensino, pesquisa e extensão.
Serviço
Recepção geral – Abertura dos portões: a partir das 8h
Prova: domingo, 30 de novembro de 2025, das 9h às 12h
Local: Avenida Shishima Hifumi, 2.911 – Urbanova, São José dos Campos/SP